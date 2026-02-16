Al Teatro Bracco arriva Rino Grillo con No pe’ sorde ma pe’ denare!

Rino Grillo porta in scena “No pe’ sorde ma pe’ denare” al Teatro Bracco, attirando il pubblico con una commedia che mescola comicità e ritmo veloce. La pièce, ricca di battute e situazioni imprevedibili, si svolge in un teatro nel cuore della città, dove gli spettatori potranno ridere e riflettere sulla vita quotidiana.

Dal 19 al 22 febbraio, al Teatro Bracco diretto da Caterina De Santis, in scena “No pe’ sorde. ma pe’ denare!”, con Rino Grillo. La stagione del Teatro Bracco prosegue con un titolo che promette brio, vertigine e quell’antica arte farsesca capace di trasformare l’imprevisto in destino scenico. Dal 19 al 22 febbraio, nello spazio di via Tarsia diretto da Caterina De Santis, approda “No pe’ sorde. ma pe’ denare!”, con Rino Grillo in scena e alla regia, su testo di Claudio Insegno, interpretato con la Compagnia “Teatromania”. La commedia parte da un congegno drammaturgico antico quanto irresistibile: una valigetta sbagliata, un contenuto inaspettato, oltre un milione di euro, e una quotidianità che si frantuma sotto il peso della fortuna. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Al Teatro Bracco arriva Rino Grillo con No pe’ sorde ma pe’ denare! Al Bracco arriva Rino Grillo con “No pe’ sorde… ma pe’ denare!” Rino Grillo porta sul palco del Teatro Bracco lo spettacolo “No pe’ sorde… ma pe’ denare!” perché vuole far ridere il pubblico con una commedia piena di colpi di scena. Al Teatro Bracco di Napoli arriva la comicità di Rino Grillo con “No pe’ sorde ma pe’ denare!” Rino Grillo porta la sua comicità al Teatro Bracco di Napoli, finendo sotto i riflettori con lo spettacolo “No pe’ sorde ma pe’ denare!”. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Al Bracco, Tre pecore viziose di Scarpetta rivive negli anni Settanta; Weekend a Napoli: eventi e appuntamenti dal 7 al 9 febbraio; Les feuilles mortes, l’eleganza senza tempo di Kelly Joyce e Papik. Al Teatro Bracco arriva Rino Grillo con No pe’ sorde ma pe’ denare!La stagione del Teatro Bracco prosegue con un titolo che promette brio, vertigine e quell’antica arte farsesca capace di trasformare l’imprevisto in destino ... napolivillage.com Giampietro Ianneo. . Un meraviglioso successo con il bravissimo Fabio Brescia. Un'altro grande appuntamento vi attende...dove...... Al Teatro Bracco dal 5 marzo con Caterina de Santis e Fabio Brescia UNA SUOCERA CROCCANTE .. Una com - facebook.com facebook