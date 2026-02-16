Al Palamalè lavori dopo i danni della pioggia

Sabato 14 febbraio, la ditta incaricata ha effettuato un sopralluogo al Palamalè per valutare i danni causati dalle forti piogge che hanno interessato Viterbo e i suoi dintorni negli ultimi giorni. La pioggia intensa ha provocato infiltrazioni e umidità, compromettendo la superficie del parquet. Gli operai hanno già iniziato a pianificare gli interventi di riparazione per ripristinare il campo.

Operai all'opera per la sistemazione del parquet, che ha causato anche il rinvio della partita di basket della Stella azzurra: fissata la data del recupero Al Palamalè si è svolto nella giornata di sabato 14 febbraio il sopralluogo della ditta incaricata di intervenire sulla sistemazione del parquet, danneggiato a seguito delle continue piogge che negli ultimi giorni hanno interessato Viterbo e provincia. Provocati problemi alla pavimentazione dell'impianto sportivo cittadino, rendendo necessario un intervento urgente per garantire il regolare svolgimento delle attività. Nel frattempo, la partita di basket tra la Stella azzurra e la Carver Roma, inizialmente in programma per domenica 15 febbraio alle 18, è stata ufficialmente rinviata.