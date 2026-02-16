Al Monte Fumaiolo ciaspolata in compagnia immersa nella natura

Sabato 21 febbraio, al Monte Fumaiolo, si svolge una ciaspolata di gruppo organizzata per chi desidera esplorare la natura e fare movimento all’aperto. L’evento, pensato per tutte le età, invita i partecipanti a camminare con calma tra i boschi ricoperti di neve fresca, lontano dal traffico e dal rumore della città. La passeggiata si svolge in un’area nota per i paesaggi incantevoli e le viste panoramiche sull’Appennino. Gli organizzatori prevedono l’arrivo di numerosi appassionati, pronti a vivere un pomeriggio all’insegna della scoperta e del relax

Il percorso, di 8 chilometri, ha una difficoltà medio-facile e una durata di circa 3 ore. Il punto di ritrovo per l'evento, alle ore 14, è al Faggio scritto. La quota di partecipazione è di 8 euro (con merenda inclusa), per il noleggio ciaspole sono richiesti 12 euro. Inoltre, a conclusione dell'escursione è possibile partecipare anche a una cena (al costo di 28 euro). Per informazioni e prenotazioni (da fare entro mercoledì 18 febbraio) contattare lo 0547 90161.