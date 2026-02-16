Al Monte Fumaiolo ciaspolata in compagnia immersa nella natura

Il 21 febbraio, al Monte Fumaiolo, si svolge una ciaspolata organizzata per chi vuole camminare tra i boschi coperti di neve. L’evento invita le persone a trascorrere un pomeriggio all’aria aperta, lontano dalla città e dal trambusto quotidiano. Partecipanti di tutte le età si preparano a esplorare i sentieri innevati, con le ciaspole ai piedi, per assaporare il silenzio e la bellezza del paesaggio invernale.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Il percorso, di 8 chilometri, ha una difficoltà medio-facile e una durata di circa 3 ore. Il punto di ritrovo per l'evento, alle ore 14, è al Faggio scritto. La quota di partecipazione è di 8 euro (con merenda inclusa), per il noleggio ciaspole sono richiesti 12 euro. Inoltre, a conclusione dell'escursione è possibile partecipare anche a una cena (al costo di 28 euro). Per informazioni e prenotazioni (da fare entro mercoledì 18 febbraio) contattare lo 0547 90161.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Al Monte Fumaiolo, il 7 febbraio, si terrà una ciaspolata di gruppo tra i boschi innevati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.