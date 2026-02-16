Al di là del cibo ciò per cui noi dei Santuari Liberi lottiamo è un vero movimento di liberazione
Lisa Marino segnala che il movimento dei Santuari Liberi si impegna per una vera liberazione, andando oltre il tema del cibo. È un’azione concreta che mira a liberare gli animali e le persone coinvolte. Dal primo gennaio, i volontari si incontrano regolarmente per organizzare iniziative e sensibilizzare la comunità. Nei loro incontri, discutono di come migliorare le pratiche e ampliare il loro raggio di azione.
di Lisa Marino L'anno nuovo è arrivato, e con esso i buoni propositi. E così, da gennaio, siamo bombardati da stimoli e incentivi a pianificare progetti e obiettivi. Tra questi, compare anche quello di mangiare vegetale o "più" vegetale. Certo – ci viene da dire – perché no? Ma quello per cui quotidianamente lottiamo è un vero e proprio movimento di liberazione che, seppur sottendendolo, va ben oltre ciò di cui ci alimentiamo. Quello in cui crediamo fermamente è la lotta contro ogni discriminazione e oppressione. E i Santuari, o rifugi antispecisti, ne sono campo d'azione. Luoghi al margine, estremamente sovversivi, dove individui di diversa specie esistono e resistono, riappropriandosi dei propri corpi e della propria identità.
OGGI A PERUGIA A PARTIRE DALLE 15 E 30, INCONTRO TRA ATTIVISTI E ISTITUZIONI SUL RAPPORTO TRA POPOLAZIONE E FAUNA SELVATICA Come avevo anticipato qualche giorno fa, oggi sarò qui per conto di Rete dei Santuari di Animali Liberi e facebook