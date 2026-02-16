Al D’Annunzio va in scena Un Sogno a Instanbul – ballata per tre uomini e una donna

Al D’Annunzio, lo spettacolo “Un Sogno a Istanbul – ballata per tre uomini e una donna” ha attirato il pubblico, grazie alla rappresentazione coinvolgente di tre attori e una cantante, che hanno portato in scena un racconto ispirato alla città turca. La pièce, parte della stagione Liberi di Scegliere, continua a proporre eventi vari, tra teatro, musica e incontri, nel cuore della città.

Prosegue al D'Annunzio la stagione Liberi di Scegliere che porta nel principale teatro della città spettacoli teatrali, di danza, concerti, teatro per ragazzi, incontri e molto altro ancora. Sabato 21 febbraio andrà in scena lo spettacolo Un Sogno a Instanbul, di Alberto Bassetti, tratto dal best seller di Paolo Rumiz "La Cotogna di Instanbul". L'ingegnere austriaco Maximilian von Altenberg in viaggio a Sarajevo nell'inverno del 1997 incontra e conosce la misteriosa e conturbante Maša Dizdarevic. Nasce subito un'attrazione potente che si concretizzerà solo dopo tre anni dal loro primo incontro, dopo che Max avrà cercato Maša in un lungo viaggio tra Sarajevo e l'Oriente.