Al cinema in settimana | da Anaconda a Cime tempestose
Il cinema a Bergamo propone questa settimana una vasta scelta di film, tra cui spiccano “Anaconda” e “Cime tempestose”. La presenza di questi titoli deriva dall’ampia programmazione che coinvolge diverse generazioni di spettatori. Per esempio, il film “Anaconda” porta in sala un’avventura suspense, mentre “Cime tempestose” riporta sul grande schermo un classico della letteratura inglese. I cinema locali cercano di offrire un’ampia varietà di generi, assicurando a tutti la possibilità di trovare qualcosa di interessante.
È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, “Hamnet”, “Lavoreremo da grandi”, “Anaconda”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Buen Camino”, “Cime tempestose”, “Crime 101”, “Goat: Sogna in grande”, “Il mago del Cremlino – Le origini di Putin”, “Le cose non dette” e “Marty Supreme”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 16 FEBBRAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino MARTEDI’ 17 FEBBRAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio Anaconda – Foto film Uci BergamoNews.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Cime tempestose con una Margot Robbie da Oscar
Da giovedì al cinema, torna l’appuntamento settimanale con un grande film.
12 film da vedere al cinema a febbraio, da Hamnet a Cime tempestose
A febbraio il cinema propone più di dieci film da non perdere.
NON buttare i tuoi soldi: I Film da Vedere (e da evitare) a Febbraio 2026
Argomenti discussi: Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: una Margot Robbie da Oscar per Cime tempestose; Calendario film uscita febbraio 2026; La programmazione della settimana al cinema Esperia dall'11 al 18 febbraio 2026; Al cinema in settimana: da Anaconda a Cime tempestose.
Al cinema in settimana: da Anaconda a Cime tempestoseÈ ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano Agata Christian – Delitto sulle nevi, Hamnet, Lavoreremo da grandi, Anaconda, ... bergamonews.it
Film da vedere ora al Cinema: Ecco le novità dal 12 Febbraio e tutti quelli ancora in salaQuesta settimana al Cinema: Scopri quali sono le novità cinematografiche in sala a partire da giovedì 12 Febbraio 2026 e tutti i film da vedere al cinema, con la nostra Guida Cinema completa, con le t ... msn.com
Dream Cinema. . ATTENTI AL SERPENTE! Arriva al Dream Cinema ANACONDA, l'action-comedy più folle dell'anno! Jack Black e Paul Rudd si addentrano in Amazzonia per girare un remake, ma si ritrovano faccia a faccia con un predatore reale e affam facebook
Anaconda è ora al cinema! Girare un film non è mai stato così… imprevedibile. Acquista ora il biglietto ucicinemas.it/film/anaconda x.com