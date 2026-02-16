Ajagba batte Martin per KO

Ajagba ha sconfitto Martin con un knockout durante la serata promossa da Zuffa Boxing su Paramount+ al Meta APEX di Las Vegas. L'incontro è stato deciso dall’atleta nigeriano, che ha colpito l’avversario al terzo round, lasciandolo a terra e incapace di riprendersi. La serata ha visto anche altri match intensi, attirando un pubblico appassionato nella città del gioco e del divertimento.

La serata promossa da Zuffa Boxing su Paramount+ ha avuto luogo al Meta APEX di Las Vegas, offrendo una serata di match regolamentati dove la superiorità tecnica ha spesso deciso l’esito. In evidenza, la vittoria di Efe Ajagba nel main event e l’affermazione di Umar Dzambekov nel co-feature hanno segnato la serata, arricchita da esiti rapidi in più incontri della card. Il campione WBC Silver dei pesi massimi, efe ‘the silent roller’ ajagba, 21-1-1 (15), originario di Ughelli e residente anche a Stafford, ha stoppato former IBF World Heavyweight champion Charles Martin, 30-5-1 (27), al 1:11 del quarto round di una sfida prefissata per dieci round. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Ajagba batte Martin per KO Ajagba mette al tappeto Martin due volte e vince per KO al quarto round Efe Ajagba ha sconfitto Martin al quarto round, mettendolo a terra due volte e vincendo con un knockout. Efe Ajagba sfida Charles Martin a Las Vegas domenica Efe Ajagba sfida Charles Martin a Las Vegas domenica.