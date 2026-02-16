Agropoli il sindaco smentisce la rissa tra giovanissimi | Carabinieri intervenuti per donna ubriaca

Da salernotoday.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Agropoli ha smentito che ieri sera si sia verificata una rissa tra giovani in Piazza Vittorio Veneto, spiegando invece che i carabinieri sono intervenuti perché una donna ubriaca disturbava la quiete pubblica. Un episodio che ha attirato l'attenzione dei residenti, ma che si è ridotto a semplici divergenze tra adolescenti.

“Ci tengo a chiarire che non si è verificata alcuna rissa ieri sera in Piazza Vittorio Veneto. Ci sono stati dei piccoli screzi tra adolescenti ma nulla di più. Questa situazione associata alla presenza di un'ambulanza del 118 e dei Carabinieri nei pressi di un bar del centro è possibile che abbia indotto a pensare ad una rissa”. A chiarirlo, sui social, è direttamente il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi a distanza di alcune ore dalla diffusione della notizia su una presunta rissa avvenuta tra giovanissimi nel centro della località turistica. Mutalipassi specifica che carabinieri e sanitari “sono stati chiamati per la presenza di una donna extracomunitaria in evidente stato di ubriachezza.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

La stazione diventa un 'ring', rissa tra giovanissimi: tutti filmano, nessuno interviene

A Cento, una rissa tra giovani si è svolta in pieno giorno davanti a passanti e testimoni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

agropoli il sindaco smentisceAgropoli, il sindaco smentisce la rissa tra giovanissimi: Carabinieri intervenuti per donna ubriacaCi tengo a chiarire che non si è verificata alcuna rissa ieri sera in Piazza Vittorio Veneto. Ci sono stati dei piccoli screzi tra adolescenti ma nulla di più. Questa situazione associata alla presen ... salernotoday.it