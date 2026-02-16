Agrigento | casa colpita da colpi di fucile indaga l’origine di un possibile avvertimento a donna disoccupata

A Agrigento, sconosciuti hanno sparato contro una casa di campagna, probabilmente come minaccia a una donna senza lavoro. La sparatoria si è verificata nella zona rurale, vicino a una piccola abitazione, dove alcuni vicini hanno sentito gli spari nel tardo pomeriggio. Gli investigatori cercano di capire se si tratti di un avvertimento legato a questioni personali o a problemi di altra natura. La donna, che vive nella casa presa di mira, ha riferito di non aver ricevuto minacce dirette, ma la polizia non esclude alcuna pista.

Colpi di fucile contro una casa di campagna ad Agrigento: un avvertimento per una donna disoccupata?. Una casa di campagna a Canicattì, in provincia di Agrigento, è stata colpita da colpi d'arma da fuoco nelle scorse settimane, danneggiando le finestre al piano terra e al primo piano. L'episodio, che ha gettato un'ombra sulla comunità locale, è avvenuto nei confronti di una donna di quarant'anni, attualmente disoccupata, che aveva ritrovato cartucce esplose nelle vicinanze dell'abitazione. Le indagini sono in corso per accertare le motivazioni dell'intimidazione e identificare i responsabili. Una scoperta inquietante al ritorno in campagna. Finestre "bucherellate" a colpi d'arma da fuoco: avvertimento per una disoccupata? Una donna disoccupata ha scoperto che le sue finestre sono state perforate da colpi di arma da fuoco, probabilmente un fucile, dopo aver fatto ritorno alla sua casa di campagna, che non visitava da dicembre.