Agricoltura Lollobrigida | Dieci miliardi imprese per far fronte ai cambiamenti climatici

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha annunciato che i 10 miliardi di euro recuperati dall’Italia con la Pac europea serviranno a rafforzare le aziende agricole, per affrontare meglio le sfide dei cambiamenti climatici e delle nuove dinamiche economiche. Durante l’assemblea di Coldiretti a Bologna, ha spiegato che queste risorse saranno destinate a migliorare la resistenza delle imprese, aiutandole a adattarsi alle condizioni meteorologiche sempre più imprevedibili e alle trasformazioni del settore.

Come verranno usati i 10 miliardi di euro recuperati dall'Italia nell'ambito della Pac europea? "Queste risorse verranno impiegate per rendere le nostre imprese agricole ancora più resilienti e capaci di affrontare le nuove stagioni segnate dai cambiamenti climatici ma anche dalle trasformazioni economiche", ha annunciato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida all'assemblea di Coldiretti in corso alla Fiera di Bologna. L'Italia, ha rimarcato il ministro, "grazie a un impegno collettivo del mondo agricolo e del Governo, è riuscita a guidare il fronte del 'no' a una proposta della Commissione europea che era inaccettabile".