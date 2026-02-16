aggredisce gli agenti nel carcere di lucca insieme ad altri detenuti emesso il decreto di espulsione

Un cittadino nigeriano, coinvolto in violenze contro gli agenti nel carcere di Lucca, è stato sottoposto a un decreto di espulsione. Durante una rissa tra detenuti, ha aggredito alcune guardie, costringendo le forze dell’ordine ad intervenire. Dopo l’incidente, è stato trasferito al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gorizia, dove rimarrà in attesa di ulteriori decisioni.

È stato disposto il trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gorizia per un cittadino nigeriano ritenuto pericoloso socialmente, già condannato per reati in materia di stupefacenti e protagonista di condotte violente durante la detenzione. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata odierna dalla Polizia di Stato della Questura di Lucca, dopo che l’uomo si era presentato per chiedere protezione internazionale. L’intervento a Lucca Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato la Questura di Lucca ha dato esecuzione, nella mattinata di oggi, a un nuovo provvedimento nei confronti di un cittadino nigeriano presente in Italia dal 2016. 🔗 Leggi su Virgilio.it

