AEW distribuisce biglietti gratuiti per gli eventi in Australia

L’AEW regala biglietti gratuiti per gli eventi a Brisbane, dopo aver annunciato la promozione sui social. La decisione arriva in risposta alla forte richiesta dei fan locali, che potranno assistere allo spettacolo senza pagare. Questa iniziativa mira a riempire il palazzetto, che spesso registra pochi spettatori. La distribuzione gratuita avviene questa sera, prima dell’inizio di House Rules.

AEW giving away free Brisbane tickets tonight for House Rules #AEWHouseRules pic.twitter.comMcs5JjC0OQ Le dinamiche legate ai biglietti di AEW in Australia hanno catturato l’attenzione dei fan, con segnalazioni di omaggi e upgrade di postazione. Dopo le richieste di upgrade nell’area di Sydney durante Grand Slam Australia, emergono indicazioni che l’iniziativa si estenda anche a Brisbane, dove sono stati distribuiti biglietti gratuiti per l’evento House Rules nel corso della giornata del 15 febbraio 2026. L’attenzione si concentra sull’impatto di tali regali sul pubblico presente e sull’andamento delle prossime prove della stagione AEW in Australia.🔗 Leggi su Mondosport24.com

L’evento AEW Grand Slam Australia 2026 si è svolto a Sydney, dopo che le intense negoziazioni tra i wrestler e gli organizzatori sono culminate in una serata di incontri spettacolari.

