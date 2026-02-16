AEW | Adam Copeland verso il ritorno ecco quando lo rivedremo

Adam Copeland tornerà in TV dopo quasi due anni di assenza. La causa è il suo impegno a Hollywood, che lo ha tenuto lontano dalla AEW da settembre 2025. La federazione ha annunciato che il suo ritorno avverrà durante uno degli eventi principali della stagione.

L'ex campione mondiale WWE è lontano dalla TV da settembre 2025 per i suoi impegni a Hollywood, ma la AEW pianifica il suo rientro in occasione di uno degli eventi più importanti dell'anno Adam Copeland assente dalla AEW da settembre 2025. Adam Copeland manca dalla programmazione televisiva della AEW da settembre 2025, quando una storyline con Christian Cage lo ha "scritto" fuori da Dynamite. L'assenza non è legata a infortuni ma al suo crescente impegno nel mondo del cinema: l'ex campione mondiale è stato infatti impegnato sul set di Percy and the Olympians e successivamente a Londra per le riprese di The Beekeeper 2, al fianco di Jason Statham.