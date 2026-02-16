L’Università Niccolò Cusano di Roma ha ospitato un convegno dedicato agli adolescenti, in cui si è discusso di come le famiglie e le scuole affrontano le sfide di oggi. La conferenza si è concentrata sulle difficoltà che i giovani incontrano e sulle strategie per riconoscere i segnali di disagio in anticipo. Durante l’evento, sono stati presentati dati recenti che mostrano un aumento di problemi di salute mentale tra i ragazzi, evidenziando il ruolo cruciale di adulti e insegnanti nel prevenirli.

AGI - La condizione degli adolescenti, le fatiche educative delle famiglie e il ruolo della scuola nel prevenire e riconoscere precocemente il disagio giovanile: sono stati gli argomenti al centro del dibattito del convegno “Genitori al bivio, Figli in cammino: accompagnare l’adolescente oggi” tenutosi all’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma. I lavori sono stati aperti dalla dottoressa Roberta Costantini, psicologa e psicoterapeuta, moderatrice e ideatrice dell’evento. In collegamento da remoto il Rettore Fabio Fortuna ha ricordato come un momento di approfondimento su argomenti così rilevanti sia una preziosa occasione per contribuire ad affrontare problemi complessi della società contemporanea, caratterizzata da trasformazioni sempre più rapide, che investono sia la dimensione collettiva sia la vita dei singoli individui. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Adolescenti oggi: famiglia e scuola in prima linea

Un post del Daily Mail sta facendo discutere sui social.

Malanga e le iene. Dobbiamo Parlarne....

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.