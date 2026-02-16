Adolescenti oggi | famiglia e scuola in prima linea
L’Università Niccolò Cusano di Roma ha ospitato un convegno dedicato agli adolescenti, in cui si è discusso di come le famiglie e le scuole affrontano le sfide di oggi. La conferenza si è concentrata sulle difficoltà che i giovani incontrano e sulle strategie per riconoscere i segnali di disagio in anticipo. Durante l’evento, sono stati presentati dati recenti che mostrano un aumento di problemi di salute mentale tra i ragazzi, evidenziando il ruolo cruciale di adulti e insegnanti nel prevenirli.
AGI - La condizione degli adolescenti, le fatiche educative delle famiglie e il ruolo della scuola nel prevenire e riconoscere precocemente il disagio giovanile: sono stati gli argomenti al centro del dibattito del convegno “Genitori al bivio, Figli in cammino: accompagnare l’adolescente oggi” tenutosi all’Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma. I lavori sono stati aperti dalla dottoressa Roberta Costantini, psicologa e psicoterapeuta, moderatrice e ideatrice dell’evento. In collegamento da remoto il Rettore Fabio Fortuna ha ricordato come un momento di approfondimento su argomenti così rilevanti sia una preziosa occasione per contribuire ad affrontare problemi complessi della società contemporanea, caratterizzata da trasformazioni sempre più rapide, che investono sia la dimensione collettiva sia la vita dei singoli individui. 🔗 Leggi su Agi.it
Famiglia nel bosco, oggi il «Natale lampo»: poi cosa succederà? La scuola, la linea del Tribunale, le capacità genitoriali: tutti gli elementi
Perché a 30 anni oggi sembriamo adolescenti e prima già adulti segnati: il post virale che inquieta i social
Un post del Daily Mail sta facendo discutere sui social.
Malanga e le iene. Dobbiamo Parlarne....
Argomenti discussi: Adolescenti sotto pressione; Tumori pediatrici: il successo clinico non (sempre) basta; Chatbot amici dei ragazzi, quanti rischi: Unicef richiama scuole e famiglie; Adolescenti e solitudine: il legame con i genitori predice la qualità della vita sociale 20 anni dopo.
BAMBINI, ADOLESCENTI E SMARTPHONE: EDUCARE AL DIGITALENegli ultimi anni, i livelli di esposizione digitale tra bambini e adolescenti sono continuati a crescere in modo significativo, ... lagone.it
Adolescenti e sessualità: migliora il dialogo in famiglia, ma scarseggiano i servizi. I dati di una inchiesta di Save the ChildrenPiù dialogo in famiglia, ma ancora troppe lacune nell’educazione sessuale, nell’accesso ai servizi e nella consapevolezza dei rischi. È il quadro che emerge dall’indagine realizzata da Save the Childr ... tecnicadellascuola.it
“Stavo solo scherzando”, il report di Save the Children Italia non è un allarme generazionale. È un cambio di sguardo. La violenza tra adolescenti oggi non si muove più tra online e offline: è onlife Chat, scuola, social, quartiere: un unico ecosistema relazio - facebook.com facebook