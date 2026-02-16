addio a robert duvall il premio oscar aveva 95 anni

Robert Duvall, attore premio Oscar, è morto a 95 anni a causa di complicazioni legate all’età avanzata. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo del cinema, dove ha interpretato ruoli indimenticabili in film come

Se ne va il premio Oscar Robert Duvall, protagonista di una vita ricca di successi e di film che hanno fatto la storia del cinema Si è spento a 95 anni uno degli attori più riconosciuti e consacrati negli Usa: Robert Duvall, che aveva vinto anche un premio Oscar nel 1983 per il film Un tenero ringraziamento. Nel suo lungo curriculum vanta diverse interpretazioni, in generi diversi. L’esordio lo ebbe con Il buio oltre la siepe e poi da lì una carriera intensa ricca di successi, ricoprendo parti di personaggi all’interno di film come Il padrino o di Apocalipse Now. Robert Duvall è nato a San Diego, in California, il 5 gennaio 1931, figlio di William Howard Duvall, ammiraglio della marina statunitense e di Mildred Virginia Hart, un’attrice dilettante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

