Addio a Robert Duvall il premio Oscar aveva 95 anni
Robert Duvall, attore premio Oscar, è morto a 95 anni a causa di complicazioni legate all’età avanzata. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo del cinema, dove ha interpretato ruoli indimenticabili in film come
Se ne va il premio Oscar Robert Duvall, protagonista di una vita ricca di successi e di film che hanno fatto la storia del cinema Si è spento a 95 anni uno degli attori più riconosciuti e consacrati negli Usa: Robert Duvall, che aveva vinto anche un premio Oscar nel 1983 per il film Un tenero ringraziamento. Nel suo lungo curriculum vanta diverse interpretazioni, in generi diversi. L’esordio lo ebbe con Il buio oltre la siepe e poi da lì una carriera intensa ricca di successi, ricoprendo parti di personaggi all’interno di film come Il padrino o di Apocalipse Now. Robert Duvall è nato a San Diego, in California, il 5 gennaio 1931, figlio di William Howard Duvall, ammiraglio della marina statunitense e di Mildred Virginia Hart, un’attrice dilettante. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Robert Duvall è morto, l'attore de "Il Padrino" e "Apocalypse Now" aveva 95 anni. Vinse l'Oscar per "Un tenero ringraziamento"
Morto a 95 anni Robert Duvall attore de Il Padrino e Apocalypse Now, aveva vinto l'Oscar con Tender Mercies
Robert Duvall, noto attore protagonista in film come Il Padrino e Apocalypse Now, è morto a 95 anni a causa di problemi di salute.
Robert Duvall è morto, l'attore de Il Padrino e Apocalypse Now aveva 95 anni
Argomenti discussi: Addio a Robert Duvall, l'avvocato del Padrino; Addio a Robert Duvall: celebre la sua interpretazione del consigliori nel Padrino; Morto Robert Duvall: addio all’attore premio Oscar, aveva 95 anni; Milano Cortina: la capitana dell'hockey azzurro: 'Risultato storico raggiunto in casa'.
Robert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Robert Duvall morto a 95 anni: addio a Tom Hagen e al volto morale del cinema americano ... tg24.sky.it
Addio a Robert Duvall: da Apocalypse Now a Il Padrino, se ne va un gigante del cinemaRobert Duvall è morto a 95 anni. 7 nomination agli Oscar, vincitore per Tender Mercies. La lite con Coppola che gli fece rifiutare Il Padrino 3 per disparità di compenso. cinemaserietv.it
Addio a Robert Duvall, l’attore di Apocalypse Now e del Padrino aveva 95 anni Leggi l’articolo completo su RaiNews.it - facebook.com facebook
È morto l’attore statunitense Robert Duvall x.com