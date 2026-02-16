Federico Frusciante è morto, lasciando un segno forte nel mondo della critica cinematografica e del web, dove aveva costruito un punto di riferimento con il suo canale YouTube. La sua Videodrome, che aveva trasformato in uno spazio culturale aperto a tutti, attirava migliaia di appassionati ogni settimana. Frusciante si dedicava con passione a spiegare film e a condividere le sue opinioni, creando una vera e propria comunità di spettatori.

Critico cinematografico indipendente, divulgatore e youtuber. La sua Videodrome era divenuta presidio culturale oltre che videoteca: addio a Federico Frusciante. Nelle scorse i suoi familiari hanno diffuso sui social media la notizia della sua morte. Federico Frusciante è scomparso all’età di 52 anni: “ È con enorme dolore e immenso dispiacere che comunichiamo la scomparsa prematura di Federico”. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Ma chi era Frusciante, figura di riferimento della cinefilia indipendente in Toscana e sul web? Nato a Pontedera il 28 agosto 1973, “Fede” è sempre stato legato alla sua città di nascita e a Livorno, un punto di riferimento del territorio sotto i punti di vista professionale e culturale. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Addio a Federico Frusciante, chi era il critico cinematografico e youtuber: l’ultimo dei videotecari

Federico Frusciante è morto a 52 anni a causa di un tumore, lasciando un vuoto nel mondo di YouTube.

Federico Frusciante, critico cinematografico e youtuber, è morto a causa di una malattia improvvisa.

