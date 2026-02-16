Addio a Arduino Tassetti il signor Tastex | Un maestro di vita

Arduino Tassetti, conosciuto come il signor Tastex, è morto all’età di 90 anni a causa di una lunga malattia. La sua scomparsa lascia un vuoto tra amici e familiari, che ricordano il suo impegno nel sociale e la sua bontà. Tassetti, primo di 17 fratelli, ha costruito un’azienda tessile di successo e ha dedicato molto tempo alle attività benefiche della comunità.

IL LUTTO. L'imprenditore tessile,primo di 17 fratelli, si è spento all'età di 90 anni: «Era buono e molto attivo nel sociale». Il mondo imprenditoriale bergamasco piange la scomparsa di Arduino Tassetti, primo di 17 fratelli che hanno segnato una pagina importante di storia per l'economia locale. Nel 1973 la famiglia ha infatti fondato l'azienda Tastex, con sede in via Ghislandi, tra i grossisti più importanti in Italia nel settore tessile, proseguendo l'attività iniziata negli anni Venti dal padre Luigi Tassetti, impegnato sin da ragazzo con la vendita porta a porta nelle valli orobiche: in quegli anni, a cavallo delle guerre mondiali, sono nate molte realtà d'impresa che vengono ricordate ancora oggi per aver contribuito allo sviluppo del nostro territorio.