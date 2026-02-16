Adatti all’industria alla sicurezza alla pulizia | Lavorano fianco a fianco con l’uomo

Un robot umanoide sta rivoluzionando il settore industriale e i servizi di sicurezza e pulizia, dimostrando di lavorare a fianco degli esseri umani. Di recente, aziende e strutture hanno adottato queste macchine per facilitare le consegne e migliorare l’efficienza. Per esempio, negli ospedali, un robot consegna le cartelle cliniche ai medici, mentre negli hotel, altri robot portano caffè e bibite ai clienti.

È L'ERA dei robot umanoidi. A dirlo sono le tante applicazioni già reali, come il robotino che porta le cartelle cliniche in ospedale o quello che consegna caffè e altre bibite nella hall degli hotel. Per questo Sir Robotics, Global Robotic System Integrator, modenese con oltre 40 anni di esperienza e 3.900 applicazioni installate nel mondo, presenta un piccolo, ma significativo, esercito di robot umanoidi, capaci di lavorare fianco a fianco con l'uomo in ambiti che vanno dall' automazione industriale alla sicurezza, dall'accoglienza alla pulizia di ambienti complessi. "L'elemento distintivo di Sir – dice l'amministratore delegato, Davide Passoni – è la capacità di trasformare una tecnologia robotica avanzata in soluzioni cucite su misura per ogni cliente italiano".