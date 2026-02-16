AD FS | Gente esperta dietro sabotaggi

Ad AD FS, un portavoce afferma che i recenti sabotaggi sono stati compiuti da persone con competenze specifiche, causando danni significativi alla rete. Questi attacchi si sono concentrati su punti strategici e in orari precisi, dimostrando una conoscenza approfondita dei sistemi. In alcuni casi, le azioni hanno avuto un impatto molto evidente e dannoso.

15.35 "Gli accadimenti di questi giorni sono particolarmente impattanti perché vengono scelti dei punti della rete e degli orari che denotano un expertise e una conoscenza del sistema per creare e arrecare il maggior diasgio possibile e questo è avvenuto in determinati casi in maniera eclatante".Così l'amministratore delegato di FS,Donnarumma, sui sabotaggi alla rete ferroviaria. "Spiace perchè queste Olimpiadi sono importanti per tutti",ha detto,e "per quanto riguarda le nostre competenze le prepariamo da mesi e mesi".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, ha spiegato che i recenti sabotaggi ai treni sono stati pianificati da persone con una buona conoscenza della rete ferroviaria, scelgliendo attentamente i punti e gli orari più vulnerabili.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.