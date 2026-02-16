Acqua interventi del Gruppo Cap su Città metropolitana di Milano per regolare la pressione

Il Gruppo Cap ha avviato interventi nei comuni della Città metropolitana di Milano per regolare la pressione dell’acqua, a causa di segnalazioni di perdite e problemi di distribuzione. Recentemente, in alcuni quartieri di Milano, le alte pressioni avevano causato danni alle tubature e disagi ai residenti. Per risolvere il problema, l’azienda sta installando valvole e sistemi di controllo in diverse zone del territorio.

(Adnkronos) – Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, sta intervenendo in diversi Comuni del territorio regolando la pressione dell'acqua in rete. L'obiettivo è quello di gestire meglio la risorsa, ridurre gli sprechi e offrire un servizio più affidabile e sostenibile. Una pressione più equilibrata riduce lo stress sulle tubature.