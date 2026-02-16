Acqua interventi del Gruppo Cap su Città metropolitana di Milano per regolare la pressione

Da webmagazine24.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Cap ha avviato interventi nei comuni della Città metropolitana di Milano per regolare la pressione dell’acqua, a causa di segnalazioni di perdite e problemi di distribuzione. Recentemente, in alcuni quartieri di Milano, le alte pressioni avevano causato danni alle tubature e disagi ai residenti. Per risolvere il problema, l’azienda sta installando valvole e sistemi di controllo in diverse zone del territorio.

(Adnkronos) – Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, sta intervenendo in diversi Comuni del territorio regolando la pressione dell’acqua in rete. L’obiettivo è quello di gestire meglio la risorsa, ridurre gli sprechi e offrire un servizio più affidabile e sostenibile. Una pressione più equilibrata riduce lo stress sulle tubature. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Solaro, acqua a bassa pressione in casa per scelta del Cap, la Lega interroga

Questa mattina i residenti di Solaro si sono svegliati con problemi di pressione dell’acqua troppo bassa in casa.

Maltempo: Citta’ metropolitana Roma, interventi su viabilita’ per eliminare situazioni pericolo

A causa della recente ondata di maltempo, la città metropolitana di Roma ha avviato interventi mirati sulla viabilità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Consiglio comunale del 10 febbraio; Maltempo a Roma: pioggia e grandine in città. Strade allagate, disagi anche in provincia; Sospeso il razionamento idrico a Ciaculli dopo il guasto al pozzo; Lugugnana, il maltempo provoca la rottura dell'argine: corsa contro il tempo per riparare il danno.

L’Intelligenza artificiale per ridurre le perdite d’acqua: così si prevedono guasti e si risparmiaUna rivoluzione tecnologica al servizio della sostenibilità. L’Intelligenza artificiale, nel caso messo in opera dal Gruppo Cap – la green utility pubblica che gestisce il servizio idrico integrato ... milano.repubblica.it

Taglio del nastro per la nuova casa dell’acqua in via Moncucco a CastellanzaLa casa dell'acqua, realizzata da Gruppo CAP con un investimento da 40mila euro, è la seconda in città dopo quella tra via Garibaldi e via Brambilla ... legnanonews.com