Achille Lauro sul palco della Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026

Achille Lauro ha calcato il palco della Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026, portando sul palco la sua musica e il suo stile distintivo. La sua esibizione ha attirato l’attenzione di molti spettatori, che hanno apprezzato la sua energia e le performance sorprendenti, creando un momento indimenticabile durante l’evento.

Ospite alla Cerimonia di Chiusura di Milano Cortina 2026 sarà Achille Lauro. L'evento si terrà il 22 febbraio dall'Arena di Verona. Saranno mesi impegnativi, i prossimi, per Achille Lauro. La prossima settimana il celebre cantautore arriverà al Festival di Sanremo 2026 nel ruolo di co-conduttore, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Dal 4 marzo, come se non bastasse, l'artista darà il via al suo nuovo tour di palasport, che ha già registrato il tutto esaurito. Per di più, in estate, Lauro si esibirà negli stadi italiani e anche in queste caso le date sono andate sold out. In attesa di vederlo live, oggi per tutti i fan del cantante è arrivata un'inaspettata sorpresa.