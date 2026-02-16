Acf Capitan Razzolini risponde a Marenco Al Bruno Nespoli finisce 1-1

Il capitano dell'Arezzo, Razzolini, ha commentato le parole di Marenco dopo la partita finita 1-1 contro la Freedom, disputata al Bruno Nespoli. La squadra aretina ha ottenuto un punto importante in una sfida combattuta fino all’ultimo minuto, con Razzolini che ha sottolineato l’impegno dei suoi nonostante le difficoltà. La partita ha visto un pubblico numeroso che ha sostenuto le due squadre fino alla fine.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – . Per la diciassettesima giornata di campionato, l'ACF Arezzo ospita la Freedom. Le amaranto inseguono le piemontesi, attualmente settime con 23 punti. ACF AREZZO – FREEDOM ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Davico, Vlassopoulou (D'Elia 62'), Corazzi, Tamburini (Fracas 84'), Lazzari (Termentini 62'), Marini, Nasoni E. (Gho 78'), Fortunati, Razzolini (Blasoni 78') A disposizione: Verano, Ghio, D'Elia, Balducci, Beduschi, Bossi, Termentini, Fracas, Blasoni All. Andrea Benedetti Freedom: Blatti, Bianchi, Marenco, Kaabachi, Errico, Giuliano, Pasquali (Bonetti 58'), Spinelli, Grange, Berveglieri, Zazzera (Zanni 74') A disposizione: Vinoly, Bonetti, Zanni, Ravnachka, Zcherlizin, Quagliata, Casella, Mele, Imperiale All.