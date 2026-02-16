Accoltellato in casa è grave

Un uomo è stato ferito gravemente in casa sua a Priaruggia domenica sera, dopo un episodio di violenza che coinvolge almeno una persona fermata dalla polizia. La vittima ha riportato ferite profonde da un coltello e ora si trova in condizioni critiche all’ospedale. La polizia sta indagando sugli eventi che hanno portato all’aggressione, mentre i vicini hanno sentito urla e rumori sospetti prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Ci sarebbe almeno una persona fermata per il ferimento di un uomo all'interno della sua abitazione a Priaruggia nella serata di domenica 15 febbraio 2026. Un'altra invece risulta denunciata a piede libero. L'allarme è scattato poco dopo le 20 e sul posto sono intervenute l'auto medica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Verde di Quarto, oltre ai carabinieri. Mentre il ferito, un quarantenne, veniva accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino, i militari, coordinati dal pm di turno, hanno avviato i primi accertamenti. Stando a quanto appreso finora, l'uomo sarebbe stato colpito con tre fendenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Questa mattina a Paullo un ragazzo di 20 anni è stato colpito con un coltello in casa.

ACCOLTELLAMENTO IN CONDOMINIO: UN DRAMMA NEL NAPOLETANO

