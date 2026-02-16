Accoltellato al collo a Rialto per un' occhiata a una ragazza | lesionata un' arteria il 21enne ha rischiato la vita

Un ragazzo di 21 anni del Lido di Venezia è stato accoltellato al collo a Rialto dopo aver rivolto uno sguardo a una ragazza. La lama ha colpito un’arteria, mettendo a rischio la sua vita. La lite è scoppiata improvvisamente in mezzo alla folla, quando il giovane ha notato la ragazza e ha attirato l’attenzione di un uomo che si trovava nei paraggi.

VENEZIA - Per un'inezia si è ritrovato il collo trafitto dalla lama di un coltello. Vittima un 21enne residente al Lido di Venezia, un giovane italiano, senza precedenti o brutti giri, ricoverato in ospedale e operato per una lesione all'arteria succlavia. La sua unica colpa un'occhiata, o forse un apprezzamento, a una ragazza in una serata di festa durante il Carnevale. Un gesto non gradito a un uomo che lo ha affrontato prima a parole, per quella che sembrava esaurirsi in una semplice lite, e poi con un coltello infilzandolo alla base del collo. L'aggressore è subito fuggito, ma ora sulle sue tracce ci sono gli agenti della Squadra mobile di Venezia.