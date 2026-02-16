Accendiamo la pace | riscopriamo l’area della stazione

Il Comune di Padova ha deciso di aprire nuovamente l’area della stazione, dopo che si era vissuto un aumento di tensioni e piccoli episodi di degrado. La scelta arriva per favorire un luogo di incontro e di dialogo tra residenti e migranti, che spesso trovano difficile utilizzare gli spazi pubblici della zona. L’evento “Accendiamo la pace” mira a coinvolgere la comunità in un momento di confronto, con attività e iniziative pensate per tutti i cittadini.

Il comune di Padova, attraverso il servizio Prisma del settore Servizi Sociali – Sviluppo di Comunità, in collaborazione con la commissione per la rappresentanza delle persone padovane con cittadinanza straniera, invita la cittadinanza all'evento "Accendiamo la pace: riscopriamo l'area della stazione", in programma domani 17 febbraio, a partire dalle 18, all'incrocio tra corso del Popolo e Via Tommaseo. Questa iniziativa coinvolge commercianti e realtà che ogni giorno animano l'area stazione nell'ambito del progetto "Binario zero". «Vogliamo - hanno svelato gli organizzatori - trasformare uno spazio di passaggio in un luogo dove si costruisce comunità, dove le relazioni sono autentiche e ogni voce conta».