Il nome di Lecce entra nel mirino dopo le accuse di favoritismi nei concorsi pubblici, che rischiano di ampliare il problema della “parentopoli” nei Cup. La situazione si è aggravata quando alcuni dipendenti sono stati trovati coinvolti in pratiche di assunzione poco trasparenti, sollevando sospetti sulla regolarità delle nomine. Questa scoperta mette in discussione la gestione delle risorse umane nel settore sanitario locale e apre un dibattito sulla trasparenza nelle selezioni pubbliche.

La sanità in Italia può essere migliorata, l’autocritica è d’obbligo ed è necessaria, ma è innegabile che vi siano ampie criticità concentrate in alcune regioni del Paese. Il Giornale da qualche settimana sta portando avanti un’inchiesta per portare alla luce le problematiche principali che, inevitabilmente, gravano sui cittadini che loro malgrado si ritrovano a essere pazienti e che, proprio nel momento di maggiore fragilità, sono anche costretti a fare i conti con un sistema che non funziona. Le Regioni rosse sembrano essere quelle maggiormente colpite dai malfunzionamenti e ne è la prova, l’ennesima, il caso dei “ furbetti del Cup ” a Taranto, emerso da qualche giorno che ora sembra anche destinato ad ampliarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Accendere i riflettori anche su Lecce”. La denuncia che può allargare la “parentopoli” dei Cup

Un possibile scambio tra Inter e Juventus coinvolgente Frattesi e Thuram potrebbe riscaldare il mercato di gennaio, accendendo l’asse Milano-Torino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.