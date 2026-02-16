Abusi e maltrattamenti in famiglia | 4 Red code in pochi giorni ad Ascoli

A Ascoli Piceno, quattro persone sono finite sotto accusa per aver picchiato e molestato i membri della famiglia, portando all’attivazione immediata del Codice Rosso. La polizia ha ricevuto diverse segnalazioni in pochi giorni, che hanno portato all’identificazione e alla denuncia degli aggressori. Le vittime, molte delle quali sono parenti stretti, hanno raccontato di essere state spesso picchiate e minacciate nel loro stesso ambiente domestico.

Ascoli Piceno, 16 febbraio 2026 – I carabinieri hanno denunciato quattro individui per i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate ai danni di famigliari conviventi, attivando la procedura del Codice Rosso a tutela delle vittime. In un quinto caso, a Sant’Elpidio a Mare, i militari hanno arrestato un 30enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione, per reati commessi negli anni precedenti, tra cui maltrattamenti contro familiari, furto aggravato e spaccio di droga. L’uomo è stato portato in carcere. ‘Bove finto’ a Offida, sequestrati 150 chili di alimenti non tracciati: multa da 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Abusi e maltrattamenti in famiglia: 4 Red code in pochi giorni ad Ascoli Molta tattica, pochi tiri Ad Ascoli zero gol Partita caratterizzata da grande equilibrio e poca prolificità offensiva tra Ascoli e Notaresco, conclusasi a zero gol. Operato al ginocchio nel 2021, morì pochi giorni dopo: la famiglia ottiene 143mila euro di risarcimento Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Benevento, bambini picchiati e insultati al nido: 5 maestre indagate; Abusi e violenze su minori, numeri in crescita nel Vicentino: oltre 300 casi l'anno; Club Cuneo. Bambini spettatori: i perché di un progetto sulla violenza assistita; Blog | La Cassazione e la pronuncia (secondo me importante) sul caso di una madre allontanata dai figli. Maltrattamenti nido di Verona: 5 maestre sotto accusa per abusiUn’indagine dei Carabinieri ha portato alla luce maltrattamenti all’interno di un asilo nido privato nel centro di Verona. Dopo mesi di accertamenti e l’analisi di numerose registrazioni video, cinque ... mam-e.it Roma, abusi su una cagnolina ripresi con il cellulare: a processo un 54enneUna storia tristissima di violenza domestica, tra un 54enne e il suo cane, le telecamere hanno ripreso il tutto ... chedonna.it https://www.castelloincantato.it/gia-ai-domiciliari-per-maltrattamenti-e-abusi-aggredisce-di-nuovo-la-moglie-ottantenne-arrestato-dalla-polizia/ facebook