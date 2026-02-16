A Torino la rivelazione dell’anno | colpo a effetto in Serie A
A Torino, un giovane talento ha scatenato l’attenzione dei tifosi con un gol decisivo, spinto dalla voglia di dimostrare il suo valore in Serie A. La sua performance ha attirato l'interesse di diversi club, rendendo la sessione di mercato ancora più movimentata. Con l’arrivo di questa novità, la squadra si prepara a giocare un ruolo importante nel campionato.
Colpo Terranuova in serie D: preso Boccardi. Eccellenza, ultimo test dell’anno per la Sangio
Il Colpo Terranuova ha ufficializzato l’acquisto di Boccardi, rafforzando la rosa in serie D.
Alanah Bloor, rivelazione dell’anno, a Capri per Sandokan ricordando Brigitte Bardot
Alanah Bloor, giovane attrice inglese, è recentemente arrivata a Capri per le riprese della serie TV Sandokan, prodotta da Lux per Rai Fiction.
Argomenti discussi: Violenze nel carcere di Torino, otto agenti condannati in primo grado; Tortura nel carcere di Torino: Mi costringevano a leggere ai detenuti gli atti del mio processo; Carcere delle Vallette, sette condanne per tortura ai poliziotti; Rivelazione di Emanuele Filiberto sull'esilio dei Savoia: Entrati molte volte in Italia.
Violare l’esilio? Altro che una volta sola, l’abbiamo fatto tutti. In Valle d’Aosta, a Torino, in Sardegna, i carabinieri ci salutavano: la rivelazione di Emanuele ...Il principe rivela: Entravamo in Italia nonostante il divieto, i carabinieri ci salutavano. A cena c'erano anche politici ... ilfattoquotidiano.it
Violenze in carcere a Torino, 8 agenti condannati per tortura e rivelazione atti d'ufficioLeggi su Sky TG24 l'articolo Violenze in carcere a Torino, 8 agenti condannati per tortura e rivelazione atti d'ufficio ... tg24.sky.it
#Torino, qualche futuro per #Schuurs La rivelazione x.com
Si è concluso con otto condanne per gli agenti della polizia penitenziaria il processo di primo grado sulle presunte violenze avvenute nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Sette condanne sono per il reato di tortura, una per rivelazione di atti d'ufficio. Gli im facebook