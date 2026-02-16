A Santa Cesarea Terme oltre 34mila turisti | il miglior risultato in dieci anni

Santa Cesarea Terme ha accolto oltre 34.000 turisti nel 2025, il dato più alto registrato negli ultimi dieci anni. La crescita deriva dall’aumento delle visite durante i mesi estivi, quando le strutture ricettive si sono riempite rapidamente. Molti visitatori hanno scelto la località per le sue acque termali e le spiagge affiancate da eventi culturali. Questo risultato rappresenta un segnale positivo per il turismo locale.

I dati del 2025 sono stati illustrati la scorsa settimana alla Bit di Milano. L’offerta ai visitatori si amplia con l’integrazione delle frazioni di Vitigliano e Cerfignano SANTA CESAREA TERME – Con poco più di 34mila turisti censiti nel 2025 Santa Cesarea Terme ha chiuso il bilancio più “ricco” degli ultimi dieci anni. I dati sono stati presentati e analizzati alla Borsa Internazionale del Tursimo, la scorsa settimana, a Milano. Si tratta di un risultato che, nella sua scomposizione, offre ulteriori motivi di soddisfazione all’amministrazione comunale. La quota di visitatori stranieri, infatti, vale circa un terzo del totale e la permanenza media è stata pari a 3,6 giorni (125mila, infatti, sono state le presenze, cioè i pernottamenti): “Questi risultati ci rendono particolarmente orgogliosi ha sottolineato l’assessore al Turismo Fabio De Paolis - perché confermano che il lavoro avviato negli ultimi anni sta dando frutti concreti.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Nuovo allarme nel Salento: un minorenne di 15 anni, Francesco Romano, è scomparso ieri da Santa Cesarea Terme.

Santa Cesarea Terme, località del Salento, ha annunciato la propria candidatura per il titolo di Capitale Italiana del Mare 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.