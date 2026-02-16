A Roma giornata nera Lyons | surclassati dalle Fiamme Oro 73-7

Le Fiamme Oro hanno dominato i Lyons a Roma, infliggendo loro una sconfitta pesante di 73-7. La partita si è giocata davanti a un pubblico incredulo, con i padroni di casa che hanno segnato ben dieci mete nel primo tempo. I Lyons, invece, non sono riusciti a reagire, subendo una delle sconfitte più pesanti nella storia della Serie A Élite.

Fiamme Oro travolgono i Lyons: un 73-7 che fa tremare la Serie A Élite. Roma ha assistito a una partita senza precedenti nella Soladria Serie A Élite: le Fiamme Oro hanno annientato il Sitav Rugby Lyons con un risultato finale di 73-7. Il match, disputato domenica 15 febbraio allo Stadio "Renato Gamboni", ha evidenziato un divario significativo tra le due formazioni, sollevando interrogativi sul futuro del club piacentino e sulla competitività del campionato italiano. Dominio romano fin dalle prime battute. La partita si è sbloccata rapidamente con la meta di Drudi al 3' minuto, trasformata con precisione da Di Marco.