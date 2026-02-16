A Roma arriva ALCHEMIC FLOW | tre giorni di videoarte e performance al The Social Hub
Alchemic Flow, il festival di videoarte e performance, arriva a Roma dal 20 al 22 febbraio 2026, portando artisti internazionali a esporre le loro opere negli spazi di The Social Hub. La manifestazione si svolge in un momento in cui la città diventa punto di incontro per sperimentazioni artistiche innovative, attirando appassionati e professionisti del settore. Durante i tre giorni, le sale del centro ospitano installazioni visive e performance dal vivo, creando un ponte tra arte digitale e tradizione performativa.
Roma accoglie un nuovo appuntamento dedicato alla sperimentazione artistica contemporanea. Dal 20 al 22 febbraio 2026 gli spazi di The Social Hub Roma ospitano ALCHEMIC FLOW, festival internazionale di videoarte, arti performative e installazioni contemporanee promosso da ITSLIQUID Group in collaborazione con The Social Hub Roma. Il festival riunisce oltre trenta artisti provenienti da tredici Paesi e trasforma la capitale in un luogo di ricerca e sperimentazione, dove linguaggi artistici differenti si intrecciano per esplorare il rapporto tra corpo, ambiente e dimensioni interiori, offrendo al pubblico un'esperienza immersiva e multidisciplinare.
