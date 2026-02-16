A Roma arriva ALCHEMIC FLOW | tre giorni di videoarte e performance al The Social Hub

Alchemic Flow, il festival di videoarte e performance, arriva a Roma dal 20 al 22 febbraio 2026, portando artisti internazionali a esporre le loro opere negli spazi di The Social Hub. La manifestazione si svolge in un momento in cui la città diventa punto di incontro per sperimentazioni artistiche innovative, attirando appassionati e professionisti del settore. Durante i tre giorni, le sale del centro ospitano installazioni visive e performance dal vivo, creando un ponte tra arte digitale e tradizione performativa.