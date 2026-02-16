A Roma apre eccezionalmente al pubblico un luogo riservato solo agli studiosi | la mostra gratuita della Bibliotheca Hertziana che svela i disegni della Basilica Vaticana

A Roma, la Bibliotheca Hertziana apre eccezionalmente al pubblico la sua mostra gratuita sui disegni della Basilica Vaticana, un’occasione rara per vedere opere solitamente riservate a studiosi e ricercatori. La mostra si svolge in un edificio che di solito rimane chiuso al pubblico, e permette di ammirare da vicino dettagli e schizzi originali che rivelano i passaggi più nascosti della progettazione della basilica. Tra le opere esposte ci sono disegni preparatori e bozzetti che non sono mai stati mostrati prima d’ora, offrendo uno sguardo esclusivo sui lavori di architetti e artisti del passato.

A Roma esistono dei luoghi normalmente non accessibili "ai comuni mortali" ma solo a ricercatori e studiosi di storia dell'arte. Tra questi c'è la Bibliotheca Hertziana che, in occasione di una mostra gratuita, apre eccezionalmente le sue porte al pubblico con un evento dedicato a uno dei cantieri più studiati della storia dell'architettura: la Basilica di San Pietro. Avremo finalmente un'opportunità rara per entrare in un ambiente solitamente riservato e scoprire materiali conservati lontano dai circuiti museali tradizionali.