A Roberta Bruzzone rubano il cellulare scatta l’allarme della criminologa alla stazione Termini | la svolta e i ringraziamenti alla polizia

Roberta Bruzzone ha subito il furto del cellulare alla stazione Termini di Roma, un episodio che ha fatto scattare il suo allarme immediato. La criminologa, che si trovava in attesa del treno, ha notato il telefono sparire e ha chiamato subito la polizia. In poche ore, le forze dell’ordine hanno individuato il sospettato e recuperato il dispositivo, portando a termine con successo l’intervento.

Prima la paura, poi il sollievo. La criminologa Roberta Bruzzone è stata derubata alla stazione Termini di Roma, ma grazie all'intervento delle forze dell'ordine è riuscita, nel giro di poche ore, a rintracciare l'autore del furto e rimpossessarsi della refurtiva. A raccontare l'episodio è la stessa Bruzzone, nota ai più per le sue frequenti comparse in tv nelle vesti di esperta di criminologia. «Un sentito e doveroso ringraziamento alla squadra di PG della Polizia Ferroviaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Roma Termini», scrive in un post pubblicato su Instagram.