E per le forze di sicurezza siriane che hanno appena preso il posto dei curdi è una faccenda più grave anche del terrorismo Il problema di sicurezza più grave a Raqqa, nella Siria orientale, non è il terrorismo ma la diffusione e lo spaccio di metanfetamine, dice Hasan al Ibrahimi, un funzionario della Sicurezza Interna, la forza di sicurezza creata dal nuovo governo siriano. «Anche se volessimo, non potremmo fornire dati più precisi – numeri di consumatori, sequestri, arresti – perché siamo arrivati da poco, dopo il ritiro dei curdi. A Raqqa dobbiamo ripartire da zero». Al Ibrahimi, 28 anni, capelli lunghi fino al collo, occhiali e scarpe da corsa, ha sempre vissuto in città da membro clandestino dei ribelli che si opponevano all’ex dittatore Bashar al Assad e ha un punto di vista solido perché c’era durante le due ultime grandi svolte di Raqqa: il passaggio dallo Stato Islamico alle milizie curde nel 2017 e il passaggio dalle milizie curde al governo di Ahmad al Sharaa il 18 gennaio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - A Raqqa c’è un grosso problema di metanfetamine

