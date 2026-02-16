A Notaresco senza vincitori né vinti ma l’epilogo va bene alla Vigor

A Notaresco, la partita tra la Vigor e il team locale si è conclusa con un pareggio 1-1, ma il risultato favorisce la squadra ospite. La Vigor segna il gol decisivo nel finale, mentre il Notaresco cerca di recuperare fino all’ultimo minuto. Durante la gara, i giocatori hanno mostrato grande impegno, con sostituzioni strategiche da entrambe le parti.

notaresco 1 vigor 1 (3-5-2): Boccanera, Pulsoni (31'st Gaetani), Formiconi, Quacquarelli, Palazzesi, Di Cairano, Arrigoni, Andreassi (1'st Di Sabatino), Pistillo (37'st Taddei), Forcini (22'st Belli), Paudice. All. Vagnoni VIGOR (4-3-2-1): Novelli, Parrinello, Magi Galluzzi, Urso, Beu, De Marco, Grandis, Tonelli (9'st Subissati), De Feo, Caprari (23'st Shkambaj), Alonzi (42'st Braconi). All. Clementi ARBITRO: Monti di Como RETI: 17'pt Paudice (N), 38'pt De Marco (V) NOTE - Ammoniti: Pulsoni (N), Paudice (N), Caprari (V), Belli (N) Primo tempo vivace e piacevole, ma la ripresa è un monumento alla noia.