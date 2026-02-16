A Molveno gli Europei di Ice Swimming raccontano l’essenza dello sport estremo

A Molveno il freddo intenso ha portato alla disputa degli Europei di Ice Swimming, attirando atleti da vari paesi e sfidando le loro capacità di sopravvivenza. Durante la settimana di gare, gli sportivi si sono immersi nelle acque gelide del lago, affrontando temperature sotto zero per dimostrare la loro resistenza. La competizione ha visto anche record personali e momenti di grande spettacolo, rendendo chiara la natura estrema di questa disciplina.

Dal 2 al 7 febbraio Molveno ha ospitato i Campionati Europei Open di Ice Swimming, confermandosi come uno dei principali punti di riferimento internazionali per una disciplina in continua crescita, capace di unire prestazione, resistenza e forza mentale. Nel contesto unico del comune trentino, 32 nazioni europee si sono date appuntamento per una manifestazione che ha totalizzato 1.945 partenze ufficiali distribuite su cinque intense giornate di gara. Numeri che restituiscono la misura di un livello tecnico elevato e di una partecipazione ampia, con una media di quasi quattro prove disputate da ciascun atleta. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - A Molveno gli Europei di Ice Swimming raccontano l’essenza dello sport estremo Dove il freddo diventa sfida: Molveno pronta ad accogliere gli Europei open di Ice Swimming Dal 2 al 7 febbraio 2026, Molveno si prepara ad accogliere nuovamente gli Europei open di Ice Swimming. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Molveno, gli Europei Open di Ice Swimming sono un trionfo. Ed entrano nel Guinness World Record; Cristina Francone brilla agli Europei di Molveno; Iceman, il cassanese che sfida il gelo: Bondanini fa doppietta agli Europei di Molveno; Molveno capitale europea del nuoto in acque gelide. European Open Ice Swimming Championships 2026. A Molveno gli Europei Open di Ice SwimmingOltre 500 atleti da 32 nazioni si sfidano in acqua sotto i cinque gradi nella disciplina del nuoto estremo ... ladigetto.it A Molveno gli Europei Open di Ice Swimming 2026: il programmaMolveno torna ad essere la capitale del nuoto in acque gelide accogliendo la seconda edizione dei Campionati Europei Open di Ice Swimming. Le date, dal 2 al 7 febbraio, non sono casuali, visto che ... gazzetta.it Belle soddisfazioni in vari ambiti per il team Ice Swimming Fvg (nella foto Chiara Palese e Alessandro Gottardis) - facebook.com facebook Due Giovani Promesse Del Nuoto Rumeno Firmano Due Record Mondiali Agli Europei Di Ice Swimming x.com