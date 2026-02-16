A Milano Rho la vetrina del florovivaismo in Italia produzioni record a 3,25 miliardi
Myplant & Garden, il principale evento dedicato al settore del florovivaismo e del giardinaggio in Italia, si svolgerà a Milano Rho dal 18 al 20 febbraio 2026. La manifestazione, alla sua decima edizione, si presenta come una vera e propria competizione tra aziende e professionisti del verde. Quest’anno, la fiera si terrà in una grande arena di 60 mila metri quadrati, attirando espositori da tutto il Paese e oltre. Nel frattempo, le produzioni italiane di piante e fiori hanno raggiunto un valore record di 3,25 miliardi di euro.
Myplant & Garden, il Salone internazionale leader del verde professionale (florovivaismo, paesaggio, garden) celebra la decima edizione come una vera e propria "Olimpiade del verde", mettendo in campo a Fiera Milano Rho, dal 18 al 20 febbraio 2026, una green arena da 60.000 metri quadrati che fotografa con chiarezza il peso economico e industriale del florovivaismo. In scena la grande sfida espositiva tra le piante più pregiate, i fiori più spettacolari, i motori più innovativi, i migliori progetti di paesaggio, le soluzioni più sostenibili, le città più green, le migliori scuole di floral design, le tecniche più efficaci per la cura del verde.
