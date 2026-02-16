A Imola si dimette anche Rebecca Chiarini

Rebecca Chiarini lascia il consiglio comunale di Imola dopo aver deciso di dimettersi, spinta da nuovi impegni personali che richiedono la sua attenzione. La decisione arriva pochi giorni dopo l’addio di altri due consiglieri, Daniele Marchetti e Riccardo Sangiorgi, segnando un ulteriore cambio nella composizione dell’assemblea. Chiarini ha annunciato che si prenderà del tempo per dedicarsi alla famiglia e a progetti privati, lasciando il suo posto in consiglio.

Ancora un addio ai banchi de consiglio comunale di Imola. Dopo il passo indietro del leghista Daniele Marchetti e quello precedente di Riccardo Sangiorgi, arriva oggi la formalizzazione delle dimissioni di Rebecca Chiarini. Eletta nel 2020 tra le fila della Lega e passata al Gruppo Misto nel gennaio 2022, Chiarini chiude la sua esperienza a piazza Matteotti. "Per molto tempo - continua - la carica di consigliere comunale mi ha permesso di esprimere opinioni e dissenso. Arriva però un momento nel quale prendere una posizione che rimane solo agli atti del Consiglio non basta più e l'impossibilità di incidere anche solo un minimo sulla realtà diventa difficile da sopportare".