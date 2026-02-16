A Firenze via ai lavori in via dei Bastioni per messa in sicurezza di una porzione di muro

A Firenze, i lavori in via dei Bastioni sono partiti oggi per consolidare una parte del muro, dopo che alcune crepe avevano allarmato i residenti. La strada sarà chiusa al traffico tra le Rampe dei Bastioni e il civico 48, mentre si opererà per evitare rischi di crollo.

Firenze, 16 febbraio 2026 – Inizieranno oggi, 16 febbraio, i lavori per la messa in sicurezza in via dei Bastioni di una porzione di muro, con interruzione della circolazione all'altezza del cantiere (dalle Rampe dei Bastioni verso il numero civico 48). Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio è prevista la chiusura del tratto via Ser Ventura Monachi-viale Poggi. Questo è l'itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza Ferrucci e diretti in via dei Bastioni (tratto dalle rampe a via Ser Ventura Monachi): viale Michelangiolo-via dei Bastioni. Questa invece è la viabilità alternativa per i veicoli provenienti da piazza Ferrucci e diretti in via dei Bastioni (tratto da viale Poggi alle rampe): viale Michelangiolo-viale Poggi.