A Doha, l’Italia del tennis affronta un momento difficile dopo le recenti sconfitte agli Australian Open, causate da errori mentali e distrazioni che non si vedevano da tempo. Nonostante le prestazioni del passato siano ancora vive nella memoria, quest’anno i giocatori italiani sembrano aver perso un po’ di fiducia, manifestando vulnerabilità che hanno complicato le loro partite. Mentre aspettiamo il ritorno di Jannik Sinner sul cemento di Doha, il team azzurro cerca di superare le difficoltà e di ritrovare la concentrazione.

È certo prematuro pensare di ammainare la bandiera gloriosa dell’ultimo tennis italiano, ma agli Australian Open - mentre aspettiamo, questo 16 febbraio, il ritorno di Sinner sul cemento di Doha, in Qatar – ci siamo beccati una vera e propria “influenza australiana”, un concerto cioè di micro-sfighe, distrazioni e debolezze mentali cui non eravamo più abituati. Se ne contano ben dieci. A cominciare dal via, il 18 gennaio, che segna il ritiro di Berrettini dal main draw (“dolore agli addominali obliqui") in un primo turno che lo avrebbe opposto all’idolo di casa Alex de Minaur. Seguito dalla liquida sconfitta (cagarella vulgaris) di Flavio Cobolli, fuori a sorpresa al primo turno, battuto da Arthur Fery e dal mal di pancia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A Doha l'Italia del tennis vuole dimenticare "l'influenza australiana"

Jannik Sinner e Elisabetta Cocciaretto tornano in campo dopo le vacanze, mentre i tornei di Doha e Dubai aprono ufficialmente la stagione internazionale di tennis.

