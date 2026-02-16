Lo speed skating domani a Milano Cortina 2026 riprende con le gare di team pursuit, dopo la pausa di oggi, causando l’attesa dei tifosi italiani. La competizione si svolge alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta televisiva, permettendo agli appassionati di seguire da vicino le performance dei concorrenti.

Dopo la pausa odierna torneranno ad assegnarsi medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, per quel che concerne il programma di gare dello speed skating, domani, martedì 17 febbraio, quando saranno messi in palio i titoli dei team pursuit, sia al maschile che al femminile. L’ Italia schiererà il terzetto maschile composto da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, con Riccardo Lorello riserva. Semifinale contro i Paesi Bassi alle ore 14.30, mentre dall’altro lato del tabellone la sfida sarà Stati Uniti-Cina. Finali per le medaglie alle 16.22. Per le gare di domani dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 o Rai Sport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 17 febbraio, italiani in gara, streaming

