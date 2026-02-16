A che ora il pattinaggio artistico domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 17 febbraio italiani in gara streaming

Il pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge domani, 17 febbraio, a causa delle competizioni in programma. La gara vedrà le atlete esibirsi nel programma corto femminile, trasmesso in diretta TV. In questa giornata, gli italiani cercano di ottenere un buon risultato, con alcune di loro pronte a scendere in pista nel pomeriggio. La diretta streaming permetterà di seguire ogni fase delle esibizioni.

Il programma del pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 proseguirà martedì 17 febbraio, quando si disputerà lo short program femminile. L’appuntamento è per le ore 18.45, l’Italia sarà rappresentata da Lara Naki Gutmann, che proverà a ben figurare nel primo segmento di una gara che si preannuncia stellare con la sempre attesissima sfida a viso aperto tra pattinatrici giapponesi e stelle statunitensi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di pattinaggio artistico previste domani (martedì 17 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

