A Borgomeduna lo sport aiuta a promuovere la donazione di sangue tra i giovani

A Borgomeduna, il torneo AVIS Next Gen si svolge per incentivare i giovani a donare sangue, rispondendo alla carenza di donatori tra i più giovani. La partita coinvolge studenti delle scuole locali, che si sfidano sul campo per sensibilizzare su questo tema importante.

Una giornata di sport per promuovere la cultura del dono tra i giovani. È l'obiettivo del Torneo AVIS Next Gen promosso dalla società Altaresa. Una giornata dedicata alla pallavolo, dove il gioco non trasmette soltanto valori sportivi, ma diventa anche un importante strumento educativo. L'evento si terrà mercoledì 18 febbraio dalle 9 alle 13 nella palestra di Borgomeduna. Un’iniziativa, nata grazie alla collaborazione con AVIS provinciale di Pordenone, che rappresenta un’occasione per avvicinare bambini e famiglie al tema della donazione del sangue. Al centro di questa mattinata saranno appunto i bambini, impegnati nelle varie partite senza rinunciare al sorriso e al fair play.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Questa mattina a Carovigno si è svolta una giornata di donazione del sangue dedicata ai tifosi e ai giocatori dei club calcistici locali.

Il Ministero dell'Istruzione e Avis hanno firmato un accordo per promuovere la donazione del sangue tra gli studenti, integrando questa tematica nell'ambito dell'Educazione civica.

