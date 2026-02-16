41enne evade a Catania e aggredisce il vicino con una mannaia | intervento lampo della polizia
Un uomo di 41 anni, appena evaso dai domiciliari, ha aggredito un vicino con una mannaia a Catania, spinto da un litigio scoppiato nel quartiere. La polizia è intervenuta rapidamente e ha arrestato il sospetto, che aveva anche minacciato gli agenti con l’arma. Un passante ha assistito alla scena, mentre l’uomo cercava di scappare nel tentativo di nascondersi tra le vie del centro.
Eseguito un arresto per evasione e minacce aggravate nel quartiere Librino di Catania. Un uomo di 41 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato fermato dopo aver minacciato di morte un vicino di casa brandendo una mannaia. L’episodio si è verificato in viale Moncada, dove l’uomo è stato bloccato dagli agenti mentre tentava di aggredire sia il vicino che i poliziotti intervenuti. L’intervento della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il protagonista della vicenda è un cittadino catanese di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili. 🔗 Leggi su Virgilio.it
