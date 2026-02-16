La Questura di Cremona ha preso misure dure dopo gli episodi violenti durante la partita tra Cremonese e Inter, causando sanzioni contro alcuni tifosi. La decisione arriva a quattro anni di distanza dai problemi di ordine pubblico che hanno coinvolto i supporters nerazzurri. Durante l’evento, sono stati registrati incidenti che hanno messo in allarme le autorità, spingendole a intervenire con fermezza.

In campo disciplinare, la Questura di Cremona ha adottato misure rigide per contenere la violenza negli stadi, colpendo diverse tifoserie coinvolte in episodi recenti di cronaca sportiva. L’attenzione si concentra sul caso che ha interessato Emil Audero e su una ondata di provvedimenti relativi a scontri tra gruppi di supporters, con interdizioni significative che incidono sui viaggi e sulla presenza negli stadi. Durante Cremonese-Inter, all’inizio del secondo tempo, un tifoso nerazzurro ha lanciato una bomba carta in campo, provocando lo sbandamento del portiere avversario. A seguito di quell’episodio è stato emesso un DASPO della durata di quattro anni nei confronti dell’uomo, inizialmente segnalato dall’ufficio di polizia giudiziaria e successivamente posto agli arresti domiciliari dal Gip di Milano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - 4 anni di per un tifoso dell'Inter: la ricostruzione dopo Cremonese-Inter

Un tifoso dell’Inter ha lanciato un petardo contro Audero durante la partita contro la Cremonese, e per questo motivo gli è stato imposto un DASPO di quattro anni.

Un tifoso dell’Inter di 19 anni, coinvolto nel lancio di una bomba carta durante la partita Cremonese-Inter del 1° febbraio, riceve un Daspo di quattro anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.