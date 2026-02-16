30 nuovi capitreno entrano in servizio | hanno tra i 21 e i 29 anni

Questa mattina, nella sede della direzione servizi demografici, i trenta nuovi capitreno hanno prestato giuramento. Sono tutti tra i 21 e i 29 anni e entreranno in servizio sulla rete ferroviaria ligure. Tra loro, molti hanno già partecipato a corsi di formazione specifici, pronti a salire sui treni per garantire collegamenti più sicuri e puntuali.

Si è svolto questa mattina, nella direzione servizi demografici, il giuramento dei 30 nuovi capitreno, tutti giovanissimi con meno di trentanni, che prenderanno servizio nella direzione ligure. Una riorganizzazione che fa parte del ricambio generazionale del personale avviato dalla direzione ligure di Trenitalia. "È una bella giornata per il settore del trasporto ferroviario nella nostra regione - ha spiegato l'assessore regionale ai trasporti Marco Scajola alla cerimonia di giuramento -. Iniziano il proprio percorso 30 ragazzi, giovani, entusiasti e desiderosi di lavorare e offrire il miglior servizio possibile a chi sceglie il treno come mezzo di trasporto".