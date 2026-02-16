22 medaglie olimpiche Zaia | L’Italia riscrive la storia

L’Italia ha conquistato 22 medaglie olimpiche a seguito delle recenti competizioni, superando il record stabilito a Lillehammer nel 1994. Questo risultato rappresenta una vittoria significativa per lo sport nazionale, che ha visto atleti italiani mettere in mostra talento e determinazione. Tra le imprese più note, spiccano le medaglie delle discipline alpine e dello sci di fondo, dove gli atleti hanno dimostrato abilità e coraggio. La conquista di questo nuovo record ha portato entusiasmo e orgoglio tra gli appassionati di sport in tutto il Paese.

VENEZIA – "22 medaglie olimpiche: l'Italia riscrive la storia, supera il record di Lillehammer 1994 e firma un'impresa che resterà negli annali dello sport azzurro! È il trionfo di un Paese che ha saputo credere nei propri talenti e accompagnarli fino al sogno olimpico. Orgoglioso di averci creduto fin dall'inizio, quando questo traguardo sembrava molto lontano. Questa è l'immagine di un'Italia capace di emozionare il mondo intero!". E' quanto scrive sulla sua pagina Facebook il presidente del consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.