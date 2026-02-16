16 febbraio Madonna di Tinos | luci e profumi precedono un miracoloso ritrovamento

Il 16 febbraio, sulla vetta dell’isola di Tinos, una luce intensa e un odore forte hanno guidato una veggente verso un’icona sacra scomparsa da tempo. La scoperta della statua della Madonna, molto venerata in Grecia, è avvenuta grazie a questi segnali inspiegabili. La veggente ha seguito le sensazioni, trovando finalmente il prezioso oggetto nascosto tra le rocce.

Il ritrovamento dell'icona della Madonna di TInos, veneratissima in Grecia, fu preceduto da una luce abbagliante e da un profumo che indicarono alla veggente il luogo delle ricerche. Ma non furono i soli segni miracolosi legati a quella che viene acclamata come «Panaghia Evangelistria». Sull'isola di Tinos sorge il santuario nazionale della Grecia. È dedicato all'Annunziata. La Madonna qui è onorata con due titoli: «Panaghia Evangelistria tés Tenou» (Tutta Santa Annunciatrice di TInos) e «Megalóchare tés Tenou» (Graziosissima di Tinos). La sua storia iniziò nel 1821. Fu allora che un contadino di nome loannis Kiouzi ebbe il primo avvertimento in sogno.

