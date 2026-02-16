16 febbraio Madonna di Tinos | luci e profumi precedono un miracoloso ritrovamento
Il 16 febbraio, sulla vetta dell’isola di Tinos, una luce intensa e un odore forte hanno guidato una veggente verso un’icona sacra scomparsa da tempo. La scoperta della statua della Madonna, molto venerata in Grecia, è avvenuta grazie a questi segnali inspiegabili. La veggente ha seguito le sensazioni, trovando finalmente il prezioso oggetto nascosto tra le rocce.
Il ritrovamento dell’icona della Madonna di TInos, veneratissima in Grecia, fu preceduto da una luce abbagliante e da un profumo che indicarono alla veggente il luogo delle ricerche. Ma non furono i soli segni miracolosi legati a quella che viene acclamata come «Panaghia Evangelistria». Sull’isola di Tinos sorge il santuario nazionale della Grecia. È dedicato all’Annunziata. La Madonna qui è onorata con due titoli: «Panaghia Evangelistria tés Tenou» (Tutta Santa Annunciatrice di TInos) e «Megalóchare tés Tenou» (Graziosissima di Tinos). La sua storia iniziò nel 1821. Fu allora che un contadino di nome loannis Kiouzi ebbe il primo avvertimento in sogno. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
25 gennaio, Madonna di Bandel: il miracoloso ritrovamento che lasciò un frate senza parole
Il 25 gennaio, si ricorda il miracolo della Madonna di Bandel, un episodio che ha segnato la devozione locale.
11 Dicembre: il Santo Profeta annuncia il miracoloso ritrovamento della Madonna della Consolazione
Il 11 dicembre segna l'annuncio del Santo Profeta riguardo al ritrovamento miracoloso della Madonna della Consolazione, una statua che rimase nascosta per secoli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Agenda dal 15 al 22 febbraio; Sci alpino domani 16 febbraio: slalom maschile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Celebra il Carnevale Asburgico a Madonna di Campiglio: gli eventi; Giornata del Malato: le celebrazioni dell'11 febbraio.
Oggi 16 febbraio, Santa Giuliana di Nicomedia: la martire tradita dal fidanzato in odio a CristoGiovane martire dei primi secoli, santa Giuliana di Nicomedia fu mandata al martirio dal fidanzato che non voleva convertirsi. lalucedimaria.it
16 febbraio, santo del giorno: Santa Giuliana di NicomediaIl 16 febbraio la Chiesa celebra Santa Giuliana di Nicomedia, vergine e martire, giovane testimone di una fede pura e determinata, capace di restare salda davanti alla violenza e alle pressioni del ... erreemmenews.it
Domenica, 15 Febbraio, anniversario del ritrovamento dell'affresco della Madonna delle Grazie. "......Qui Maria si è rivelata ai suoi figli e da secoli si è manifestata dispensatrice di grazie per il suo popolo.....E’ Lei che da buona consigliera ispirò P. Giammaria P - facebook.com facebook