16 febbraio 1986 | i cinque gol di Pruzzo che entrarono nella storia

Il 16 febbraio 1986, Roberto Pruzzo ha segnato cinque gol in una partita che ha segnato la storia del calcio italiano. La sua performance ha fatto dimenticare molte altre gare, portando la Roma alla vittoria contro il Napoli. Quel giorno, il numero 9 giallorosso ha dimostrato di essere in grande forma, lasciando il segno in una sfida memorabile.

Rocky 4 Pruzzo 5, un paragone giocoso che si riferiva all'uscita dell'iconico film di Sylvester Stallone esaltando però il numero 9 della Roma per esser entrato, nello stesso periodo dell'uscita del film, nella storia del campionato italiano. 16 febbraio 1986, allo stadio Olimpico il "bomber", appellativo con la quale veniva chiamato Roberto Pruzzo, segna ben 5 gol in una singola partita di campionato, cosa che non accadeva da ben 22 anni. Una Roma forte, solida, in uno dei periodi più luminosi della sua storia trascinata da uno dei giocatori simbolo di quel periodo. 1 gol nel primo tempo e 4 nel secondo.